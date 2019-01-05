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Порошенко обсудил тему освобождения узников Кремля с Эрдоганом

05.01.2019 17:12
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Порошенко обсудил тему освобождения узников Кремля с Эрдоганом

Глава Украинского государства Петр Порошенко в Стамбуле провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как информирует "ЛентаНет" со ссылкой на "Прямой", в пресс-службе президента Украины сообщили, что Петр Порошенко высоко оценил неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украинского государства, а также высказал слова благодарности за поддержку в декабре месяце минувшего года резолюции ГА ООН по осуждению милитаризации агрессором Россией Крыма и Азова. Особое внимание было уделено событиям с целью освобождения незаконно удерживаемых в тюрьмах России граждан Украины, а также обеспечения прав граждан нашей страны, в частности, крымских татар, на территории Крымского полуострова в условиях оккупации РФ. Президенты двух стран поговорили о путях укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о ЗСТ. Украинский и турецкий лидеры подчеркнули позитивную динамику торгово-экономического, а также инвестиционного сотрудничества и рост взаимных турпотоков.  

 Источник : https://lentaua.net 



Теги: Донбасс, освобождение, Порошенко
 
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