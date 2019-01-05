Порошенко вручил орден патриарху Варфоломею

05.01.2019 20:15

Глава украинского государства Петр Порошенко вручил Вселенскому патриарху Варфоломею орден «За заслуги» I степени. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении пресс-службы президента. В частности, известно, что награда вручена «за выдающийся личный вклад Его Святейшества в развитие автокефальной поместной Православной Церкви Украины, повышение авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия».



В ответ на это Вселенский патриарх вручил Порошенко памятную медаль - крест Панагия Паммакаристос. Украинский президент пригласил патриарха Варфоломея посетить Украину.



Напомним, что сегодня в Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. Завтра, 6 января, томос вручат главе ПЦУ. На Рождество Христово в Софии Киевской будет проведено праздничное богослужение, где будет продемонстрирован томос об автокефалии.