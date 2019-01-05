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Порошенко вручил орден патриарху Варфоломею

05.01.2019 20:15
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Порошенко вручил орден патриарху Варфоломею

Глава украинского государства Петр Порошенко вручил Вселенскому патриарху Варфоломею орден «За заслуги» I степени. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении пресс-службы президента. В частности, известно, что награда вручена «за выдающийся личный вклад Его Святейшества в развитие автокефальной поместной Православной Церкви Украины, повышение авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия».

В ответ на это Вселенский патриарх вручил Порошенко памятную медаль - крест Панагия Паммакаристос. Украинский президент пригласил патриарха Варфоломея посетить Украину. 

Напомним, что сегодня в Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. Завтра, 6 января, томос вручат главе ПЦУ. На Рождество Христово в Софии Киевской будет проведено праздничное богослужение, где будет продемонстрирован томос об автокефалии.



Теги: Донбасс, орден, Варфоломей I, Порошенко
 
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