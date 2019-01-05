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Рейтинговые кандидаты готовы заплатить круглую сумму за обеспечение прозрачности предстоящих выборов

05.01.2019 09:15
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Рейтинговые кандидаты готовы заплатить круглую сумму за обеспечение прозрачности предстоящих выборов

Советник юридической компании Dega Partners, доктор юридических наук, адвокат Руслан Чернолуцкий заявил, что рейтинговые кандидаты готовы заплатить большие деньги за то, чтобы предстоящие выборы были организованы по всем правилам. Так пишет replyua.net, ссылаясь на finance.ua.

Он отметил, что лидеры политической гонки готовы потратить около тридцати миллионов долларов с целью обеспечения прозрачности в день президентских выборов. Руслан Чернолуцкий рассказал, что к работе в избирательных комиссиях будут привлечены 500 тысяч украинских граждан. Кроме того, 2 миллиона человек будут официально наблюдать за избирательным процессом и установлением результатов голосования украинцев. Свыше 50 тысяч украинских граждан и 10 тысяч мобильных групп будут контролировать ситуацию на улицах населённых пунктов. В их обязанности входит наблюдение за ситуацией вне избирательных участков. 

В процессе подготовки наблюдателей и членов избирательных комиссий планируется проведение приблизительно 15 тысяч тренингов. Обучение проведут члены штабов кандидатов на пост главы украинского государства.

 


Теги: Донбасс, выборы президента, кандидаты
 
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