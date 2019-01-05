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Рождество 25 декабря и 7 января: в чем разница праздников
Рождение Христа для католиков – самый важный религиозный праздник в календаре.
Рождество Христово – один из важнейших христианских праздников, установленный в честь рождения младенца Иисуса Христа в Вифлееме. Дата празднования Рождества у всех христиан одинаковая, разница только в системе летоисчисления. Христиане западного обряда празднуют Рождество по Григорианскому календарю – с 24 на 25 декабря, а верующие восточного – по Юлианскому, то есть с 6 на 7 января.
Кроме этого, отличается важность праздника. Для Запада рождение Христа – самый важный религиозный праздник в календаре, а для Востока важнее Пасха – день Воскресения Господня.
Католики и протестанты перед Рождеством имеют Адвент – месяц в ожидании праздника. В это время верующие больше времени уделяют семье. Некоторые, по желанию, постятся. Для православных пост очень строгий и обязателен.
Есть отличия и в оформлении праздничного стола. На Западе, как вы уже не раз видели в фильмах и сериалах, главным рождественским блюдом является запеченная индейка или утка. Также немало христиан готовят так называемый рождественский пудинг. Такие традиции, прежде всего, распространены в США, Великобритании, Германии, Франции, Греции и других странах.
Католики и протестанты на Рождество дарят всем подарки, которые кладут под елку или в носки от Санты Клауса или Святого Николая.
Общим для обоих обрядов является колядование. Но у католиков это не так распространено, как у православных и греко-католиков, и они, обычно, колядуют в семейном кругу.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, праздник, Рождество
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