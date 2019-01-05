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Сочельник 2019: что нельзя делать накануне Рождества
В Украине традиционно, вечером 6 января в канун Рождества отмечается Сочельник, который имеет большое значение. Считается, что именно этой ночью появился на свет младенец Христос.
Сочельник также заключительный день Рождественского поста. Этот день называется так благодаря блюду, которое традиционно ели в этот день — сочиво, оно представляло собой размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами
В канун Рождества и до «вечерней звезды» ничего нельзя есть. На этот же праздник варят кутью и начинают колядовать.
В 2019 году православный Сочельник выпал на воскресенье.
Что делают перед Рождеством — в Сочельник
Сочельник семейный праздник, за стол садятся всей семьей. Глава семейства зажигает свечу на столе, как символ Вифлеемской звезды, оповестившей мир о рождении Спасителя.
На сочельник готовят ровно 12 постных блюд (по числу апостолов Христа). Обязательное блюдо — кутья.
В этот вечер заведено навещать своих родителей, дедушек и бабушек. Крестники носят своим крестным родителям кутью, здороваясь с ними при этом говоря: «Святий вечір! Батько і мати вам вечерю прислали». В ответ они получает деньги, подарки или просто сладости.
Трапезу в предрождественский вечер начинают с молитвы «Отче наш». От каждого блюда все пробуют чего все пробуют по чуть-чуть- чтоб год был сытым и удачным. Также за столом поминают усопших.
В святвечер принято благодарить животных. Считается, что в этот день животное разговаривает с Богом, и надо быть особо ласковым, чтобы оно хорошо отозвалось о своем хозяине.
На Сочельник надо задуматься о душе и поблагодарить Бога за все хорошее, что ниспослано свыше.
Сочельник 2019: что нельзя делать
В Сочельник женщинам нельзя убирать, шить, стирать и даже выносить мусор. Мужчины же не ходят охотиться или рыбачить.
Что в этот праздник нельзя:
- уезжать в дальнюю дорогу — это семейный праздник и его принято отмечать дома;
- много разговаривать во время праздничного застолья .
- вставить из-за стола и выходить из дома — чтоб не впустить нечистую силу в жилье;
- съедать за столом блюда целиком — а то год пройдет впроголодь;
- запивать блюда водой — только узваром;
- ссориться и сквернословить, в особенности в гостях или за праздничным столом;
- надевать старую одежду, особенно рваную.
- заниматься тяжелой работой
- незамужним нельзя сидеть на углу стола;
- встречать Рождество с долгами и прежними обидами;
- садить за стол нечетное число людей, а если так и случилось, нужно дополнительно поставить еще один набор столовых приборов.
В этот день Церковь запрещает гадать, иначе нечистая сила судьбу попортит. Гадать нужно на Святки — вплоть до самого Крещения.
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, Рождество
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