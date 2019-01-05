«Создание Херсонской народной республики»: эксперт рассказал о новой угрозе со стороны России

05.01.2019 21:50

Заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко сделал прогноз относительно дальнейших планов Российской Федерации, отметив, что Кремль мог бы захватить Херсонскую область, чтобы взять под контроль Северокрымский канал и обеспечить полуостров водой из Днепра. Об этом эксперт рассказал в интервью украинскому сайту Обозреватель, передает replyua.net. В то же время Петренко отметил, что сейчас Москва не может себе позволить аннексировать новые украинские территории.



«Россия понимает, что чем больше территорий она захватит, тем больше территорий потом придется спонсировать. Захват этой территории… будет происходить с кровавыми событиями, с разрухой предприятий. И Россия будет вкладывать в зону оккупации больше, чем сейчас. Россия сейчас пребывает под санкциями – относительно Крыма, Донбасса, Сирии, Солсбери. Они понимают, что могут просто не потянуть дополнительные территории только ради удовлетворения своих имперских желаний», - рассказал Петренко. Он также отметил, что вопрос захвата Херсонской области сейчас, как никогда актуален для Москвы. Ведь в Крыму до сих пор не решена проблема с подачей пресной воды на полуостров.



«Мы должны понимать, что сценарии на все планы для России существуют – в том числе, относительно танков в Киеве. Но эти сценарии будут реализовываться только тогда, когда Россия поймет, что они ей выгодны. Если население это поддержит, если будет встречать их – если не цветами, то хотя бы не базуками из окон. Если будут воспринимать молча – примерно как в Донецке. Но в Киеве это не случится, поэтому этот сценарий не рассматривается как один из актуальных», - рассказал Петренко.



Эксперт также указал на тот факт, что открытое наступление России будет рассматриваться как прямая агрессия и повлечет негативную реакцию международного сообщества. «Вариант – создание «Херсонской народной республики». Это уже вопрос к СБУ, которая должна работать с местными жителями, понимать какая ситуация в регионах, которые составляют стратегические цели для России. Не вся Херсонская область, но выход к Днепру для россиян является важным вопросом», – заявил он.