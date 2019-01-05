Тарифы, цены, пенсии и субсидии: что изменилось в Украине за неделю

05.01.2019 19:25

С Нового года выросли пенсионные выплаты и "минималка", но тарифы ЖКХ стараются не отставать.

На сколько именно подорожали за год социальные продукты и сколько теперь будем платить за почтовые посылки из-за границы – читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

С Нового года – новые тарифы на тепло и горячую воду

Киевлян "порадовали" новыми тарифами на отопление и горячую воду: с 1 января тарифы на отопление и горячую воду для киевлян выросли на 22%. Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго".

Согласно данным на официальном сайте предприятия, тариф на централизованное отопление для жильцов домов со счетчиками составит 1654,41 грн за 1 Гкал с НДС, что на 22% выше прежнего тарифа (1354,78 грн). Для домов без счетчиков тариф вырос до 38,5 грн за один квадратный метр в месяц.

Новый тариф на горячее водоснабжение для населения при наличии полотенцесушителя увеличился до 97,89 грн за куб. м с НДС, а при его отсутствии составит 90,54 грн за кубометр с учетом НДС.

При этом горячее водоснабжение для бюджетных организаций будет стоить 98,49 грн за убометр с НДС, для религиозных организаций – 89,13 грн/куб. м, в то время как все остальные потребители будут платить 98,07 грн за один кубометр.

Новые тарифы были утверждены распоряжением Киевской городской государственной администрации №2340 от 22 декабря 2018 года.

За год в стране подорожали социальные продукты

За прошедший год в Украине подорожало 87% социального ассортимента продуктов. Казалось бы, в 2018 году особых скачков цен на продукты не было: эксперты отмечали, что наблюдается стандартная модель роста цен, без каких-либо чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, за год продукты питания существенно подорожали. Согласно данным Государственной службы статистики, в ноябре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года подорожало 87% социального ассортимента продуктов.

Если сравнить цены на основные продукты питания, то получится, что батон вырос в цене с 10,34 грн до 12,36 грн, килограмм риса подорожал с 23,09 грн до 24,11 грн, цены на муку выросли с 9,44 грн до 11,24 грн, а вот стоимость сахара слегка снизилась – с 15,78 грн до 14, 24 грн. Также упали цены на гречку. Если в конце прошлого года крупа стоила 22,54 грн, то сейчас средняя цена составляет 16,63 грн.

Что касается мяса, то говядина выросла в цене на 13 грн и теперь стоит 127,43 грн, свинина вместо 109,47 грн теперь стоит 115,86 грн, а больше всего цена поднялись на куриное филе – с 89, 51 грн до 103,56 грн. Варенная колбаса подорожала на 10 грн и теперь стоит 92,2 грн, а замороженную рыбу можно купить за 72,9 грн, вместо 65,93 грн.

Но больше всего вырос в цене лук. Если в декабре 2017 г. он стоил 5,46 грн, то сейчас его стоимость выросла в 2,5 раза и составляет 12,87 грн. Недалеко ушла и морковь, прибавив 50% стоимости, сейчас килограмм овоща стоит 11,14 грн, вместо 6,72 грн. А вот картофель не сильно подорожал – с 6 до 6,76 грн.

Стоит отметить, что в цене упали яйца, которые сейчас стоят 24,81 грн вместо 27 грн, и яблоки. Так, килограмм фруктов обойдется в 9,43 грн, а не в 16,76 грн.

Как и зменились правила получения посылок из-за границы

В Украине 1 января 2019 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые, в частности, предусматривают увеличение налогообложения посылок из-за рубежа для физических лиц.

Так, с 1 января до 30 июня 2019 года облагать налогом на добавленную стоимость (20%) будут посылки из-за рубежа стоимостью от 150 евро.

Речь идет о товарах в международных почтовых и экспресс-отправлениях, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 150 евро для одного получателя (юрлица, ФОП или физического лица) в одной депеше от одного отправителя.

Физические лица со второго полугодия будут оплачивать НДС на посылки стоимостью от 100 евро. Такие же правила будут действовать в течение всего 2020 года.

При расчете стоимости посылки будут применять официальный курс, установленный НБУ на 00:00 дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств.

Напомним, что Верховная Рада 23 ноября, приняла во втором чтении законопроект № 9260 о повышении некоторых налогов и снижении лимита стоимости беспошлинных посылок. "За" проголосовали 236 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Также обсуждалась идея обложить 20%-ным налогом международные посылки, стоимость которых превышает 22 евро. Соответствующий документ уже снимался с повестки дня из-за общественного недовольства.

Стартовал первый этап монетизации субсидий

С 1 января в стране начал действовать первый этап монетизации субсидий в Украине – это коснется тех, кто впервые ее оформляет. Теперь "живые деньги" на банковский счет будут поступать тем украинцам, которые впервые будут оформлять субсидию. То есть все те, кто будет подавать документы на субсидию в январе, уже получат деньги на оплату "коммуналки" на карточку.

На каждого получателя субсидий, после обработки заявления на монетизацию, будет автоматически открыт персональный аккаунт в банке, на котором будут отображаться жилищные субсидии в денежной форме. То есть средства будут направляться на оплату услуг за потребленный газ, тепло, электроэнергию и воду.

По результатам отопительного сезона сэкономленные средства можно будет использовать по своему усмотрению. Сумма сэкономленных денег зависит исключительно от семьи. Наибольшей она может быть в энергоэффективных жилищах. Отметим, что на этом изменения не закончатся – впереди еще два этапа.

Кому повысят пенсии с 1 января

С 1 января украинцам повышают пенсии – перерасчет выплат коснется лиц, достигших 65-летнего возраста. В Пенсионном фонде объяснили, что перерасчет выплат коснется двух миллионов пенсионеров. Об этом сообщила директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Елена Охрименко.

"С 1 января 2019 года будет проводиться перерасчет пенсии лицам, достигшим 65 лет, имеющим страховой стаж: мужчины 35 лет, а женщины – 30 лет", – сказала она.

Охрименко отметила, что у пенсионеров была небольшая зарплата, что привело и к маленькой пенсии сейчас. В то же время она напомнила, что, согласно законам Украины, размер пенсии не может быть ниже, чем 40% от минимальной зарплаты (с 1 января минимальная зарплата в Украине увеличивается до 4173 гривен).

"В этой категории будет перерасчет (примерно 2 миллионов человек), и размер пенсии увеличится на 172 грн", – уточнила представитель Пенсионного фонда.

Кроме того, с 1 января 2019 года в стране выросла минимальная зарплата на 447 грн. Если в прошлом году "минималка" составляла 3723 грн, то в январе эта сумма повысилась до 4170 грн. Кроме того, на 20% с 1 января выросла зарплата научно-педагогических работников.

Источник : https://www.segodnya