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Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение в США

05.01.2019 11:13
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Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вариант объявления режима чрезвычайного положения в стране, чтобы «очень быстро» построить стену на границе с Мексикой. Об этом сообщают украинские СМИ.

Американский глава подчеркнул, что для этого ему не понадобится одобрение Конгресса, однако, он не исключил, что с верхней палатой парламента удастся договориться.

В то же время, Трамп выразил надежду на то, что бюджетный кризис удастся разрешить в ближайшие дни и подтвердил готовность к тому, что приостановка работы ряда федеральных ведомств продлится долгое время.

Источник : https://donpress 



Теги: США, Донбасс, президент
 
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