Вакарчук определился с участием в выборах президента Украины

05.01.2019 22:41

Фронтмен культовой украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук будет участвовать в избирательной кампании по выборам президента Украины, которые состоятся 31 марта. Однако Вакарчук не станет выдвигать свою кандидатуру, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог". Как рассказала нардеп Виктория Сюмар, музыкант намерен участвовать в избирательной кампании, но не как кандидат, а как моральный авторитет. Однако о какой-либо поддержке кандидатов в президенты со стороны Вакарчука речи пока не идет. Сюмар отметила, что популярный украинский музыкант "перетянул" те ожидания, которые наблюдались в августе прошедшего года, когда ходили упорные слухи, что Вакарчук идет в президенты. Сюмар не исключает, что во время кампании по выборам президента Украины Вакарчук будет давать советы кандидатам.



Источник : https://www.dialog