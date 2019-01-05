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Варфоломей подписал Томос для Украины

05.01.2019 15:40
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В субботу, 5 января, в храме Святого Георгия в Стамбуле, состояласьцеремония подписания Томоса для Украины Вселенским патриархом Варфоломеем. Теперь, 6 января, после божественной литургии, документ об автокефалии украинской православной церкви вручат митрополиту Православной церкви Украины Епифанию. 

Текст Томоса каллиграфически оформлен на пергаменте с благословения игумена Ксенофонтского монастыря на Афоне, архимандрита Алексея.

Перед подписанием Томоса в храме Константинопольской церкви прошел совместный молебен с участием предстоятеля Православной церкви Украины Епифания.

В Стамбул приехала делегация во главе с президентом Петром Порошенко, а также спикеров Верховной Рады Андреем Парубием, экс-президентом Виктором Ющенко, министром обороны Степаном Полтораком, предстоятелем ПЦУ Епифанием.

На вручение Томоса в Стамбул также прибыл "авторитет" из Днепра Александр Петровский. В СМИ Петровского (он же Налекрешвили) называли криминальным авторитетом по прозвищу Нарик – правда, свою принадлежность к уголовному миру он отрицает. Сегодня он стоял в храме рядом с Петром Порошенко и Епифанием.

7 января, во время рождественского богослужения 7 января в Софии Киевской Томос об автокефалии выставят на всеобщее обозрение. Вход на территорию Софии во время литургии будет ограничен. В ней примут участие президент Украины Петр Порошенко, спикер парламента Андрей Парубий, депутаты и министры. После литургии Томос перенесут в трапезный храм Софии Киевской, где его можно будет увидеть.

Источник :https://strana.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Варфоломей I
 
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