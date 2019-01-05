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«Вы больная?» Волочкова эротично раздвинула ноги, чем вызвала волну гнева в сети
Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает шокировать своих подписчиков в сети, публикуя странные фото с отдыха, передает replyua.net. Так, на ее личной странице в «Инстаграм» появилось новое фото, на котором она запечатлена в привычной уже всем позе, в шпагате. При этом знаменитость примеряла очень откровенный купальник, продемонстрировав все свои принадлежности.
«Мои золотые, как я всех вас люблю! Не перестаю вас удивлять.. Вот решила померить этот диван своим шпагатом..Так диван или тахта слишком коротки! А ноги -длинные. А что делать? А вы знаете длину моего шпагата? А вы садитесь на поперечный? Ребята, я сейчас реально сдохну от смеха! Хорошо, что вы хоть поняли, что мой не охранник. Если бы громкость моего смеха можно было бы выложить с ним из Мальдив.., вы бы так поржали.. А я тут подзагорела..», - написала странный текст под фото Волочкова. Подписчики начали активно комментировать очередное провальное фото знаменитости, при этом отметив, что балерина еще и не может правильно изложить свои мысли.
«Что за текст. Перечитала несколько раз, ничего не поняла», «Понос слов запор мысли», «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее смотреть могут не только лишь все -мало, кто может это делать... как-то так», «Это уже перебор!», «Вы больная?», «Что за маниакальная жажда раздвигать ноги?», «Вы написали , что мозгов нет? А у вас они есть ? Их настолько много, что позволяете себе допускать ошибки...», - написали в комментариях подписчики Анастасии.
Теги: Донбасс, балерина, гнев
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