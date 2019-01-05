Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Заявление Омеляна о прекращении ж/д сообщения с Россией: россияне устроили скандал в соцсетях

05.01.2019 15:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

​Полное прекращение железнодорожного сообщения между Украиной и Россией уже скоро может быть официально оформлено и опубликовано Кабмином. Заявление об этом накануне в эфире одного из украинских телеканалов сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Видео было опубликовано в Интернете и разозлило российских пользователей. Комментируя вопрос прекращения железнодорожного сообщения между странами, Омелян подчеркнул, что решение было ранее инициировано и находится в стадии проработки, однако на данный момент пока еще не финализировано итоговым решением Кабмина. Омелян подчеркнул, что министерство фиксирует статистику сокращения поездок украинцев в Россию, при этом прекращение сообщения с РФ будет либо принято официальным постановлением Кабмина, либо люди просто перестанут ездить в  РФ. При этом российские пользователи устроили настоящую истерику в Интернете и бросились оскорблять Омеляна.
Источник: https://www.dialog.ua/ukraine 



Теги: Россия, Донбасс, скандал, заявление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх