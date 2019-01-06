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Киевский суд отклонил иск «Оппоблока» о незаконности решения ЦИК закрыть участки в РФ

06.01.2019 17:30
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Киевский суд отклонил иск «Оппоблока» о незаконности решения ЦИК закрыть участки в РФ

Апелляционный Административный суд Киева не удовлетворил иск партии «Оппозиционный блок» относительно незаконности постановления ЦИК о закрытии избирательных участков на территории РФ.

Об этом сообщил глава фракции Оппозиционного блока в парламенте Вадим Новинский на своем сайте, передает donpress.com.

«Несмотря на то, что законных оснований принимать такое решение ЦИК не имела, суд в удовлетворении нашего иска отказал, аргументируя недостаточностью доказательств пребывания за пределами Украины в день голосования», — пишет Новинский .

Также по его словам команда Оппоблока будет обжаловать это решение в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, суд, закрытие, иск, ЦИК, Оппозиционный блок, избирательный участок
 
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