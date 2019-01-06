Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

США не готовы серьезно бороться за Украину, – политолог

06.01.2019 12:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
США не готовы серьезно бороться за Украину, – политолог

США не готовы серьезно бороться за Украину на геополитической арене, иначе у нашего государства были бы более реальные шансы в вопросе членства в Североатлантическом Альянсе. Об этом рассказал политолог Вадим Карасев.
«Пока США не готовы бороться за Украину до конца, потому что, если бы были готовы, то тогда бы стал вопрос о присоединении к НАТО, точнее о включении Украины в НАТО. Тогда Украина – это полностью геополитическая сфера Запада, полностью закрытая», – сказал он.
«Россия – понятно, что ей надо. Чтобы Украина была нейтральной, буферной зоной, либо в ее сфере влияния. Но даже на нейтралитет они могут согласиться, если брать нынешнюю территорию», – продолжил Карасев.
По его словам, ситуация со вступлением Украины в НАТО пока неопределенная, независимо от того, что Верховная Рада уже проголосовала за соответствующие изменения в Конституцию о внешнеполитическом курсе страны. «Может референдум нужно будет проводить. Еще вопрос не закрыт. Этот вопрос пока закрыт только для элит, которые у власти. для них НАТО – это способ себя защитить и сохранить власть в том или ином виде», – считает политолог.
Эксперт убежден, что геополитическая война ведется за то, какое место займет Украина на международной арене, и в какой сфере влияния будет находиться, а также за то, сможет ли стать государством с самостоятельной позицией в мире.
Вадим Карасев также считает, что в Украине должна быть такая конфигурация власти, которая бы объединила украинское общество в борьбе за демократический европейский выбор и другие ценности, тогда можно выиграть войну у России в геокультурном смысле.

Источник «Донецкие новости»



Теги: Украина, США, Донбасс, борьба
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх