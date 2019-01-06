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Судьба поездов в Россию предопределена: Омелян

06.01.2019 22:29
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Судьба поездов в Россию предопределена: Омелян

Согласно заявлению министра инфраструктуры Владимира Омеляна, железнодорожное сообщение Украины с Россией обязательно прекратится, пишет mhub.top.
По мнению чиновника:
«Оно будет прекращено так или иначе – или решением правительства, или по факту никто не будет ездить».
Кроме того Омелян добавил, что количество поездок украинцев железнодорожным транспортом в Российскую Федерацию «неумолимо сокращается».
Решение о прекращении сообщения с Россией на данный момент с Кабинетом министров не урегулирован.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, железная дорога, поезда
 
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