Судьба поездов в Россию предопределена: Омелян

06.01.2019 22:29

Согласно заявлению министра инфраструктуры Владимира Омеляна, железнодорожное сообщение Украины с Россией обязательно прекратится, пишет mhub.top.

По мнению чиновника:

«Оно будет прекращено так или иначе – или решением правительства, или по факту никто не будет ездить».

Кроме того Омелян добавил, что количество поездок украинцев железнодорожным транспортом в Российскую Федерацию «неумолимо сокращается».

Решение о прекращении сообщения с Россией на данный момент с Кабинетом министров не урегулирован.



