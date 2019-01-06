Украинцам посоветовали избавляться от крупных банкнот: могут взимать комиссию

06.01.2019 15:31

Финансисты допускают введение специальных комиссий за конвертацию пятисоток или прием их на счета

Нацбанк заинтересовался крупными номиналами наличности. Регулятор запросил у украинских банков информацию по банкноте €500: финучреждения должны до 14 января отчитаться — обменивают ли они такие купюры. Об этом говорится в телеграмме НБУ №50-0006/393, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.

Чиновники дали простое объяснение свое любознательности: люди почему-то обращаются в их теруправления для обмена пятисоток на гривну, хотя центральный банк не проводит таких операций. Потому НБУ нужно знать, куда отправлять клиентов.

В тоже время наш Национальный банк уточнил, что Европейский Центробанк остановил выпуск банкнот номиналом €500 первой серии, запущенной в оборот в 2002 году. В серии «Европа» такого номинала не будет. С 27 января 2019 года сразу 17 из 19 национальных центробанков зоны евро больше не будут выпускать пятисотки. Исключение составят только немцы и австрийцы — Deutsche Bundesbank и Oesterreichische Nationalbank. Хотя уже выпущенные в оборот €500 — останутся платежным средством и будут приниматься к оплате.

Одновременно Нацбанк напомнил, что европейские пятисотки действительны и в Украине: должны обмениваться нашими банками, приниматься для пополнения счетов, отправляться в качестве денежных переводов.

«Европа постепенно отказывается от своего крупнейшего номинала. Например, в Голландии его вообще не принимают. В других странах ЕС предъявление €500 вгоняет продавцов в шок, ими пользуются в основном в банках при крупных операциях. Как только ты предъявляешь крупный номинал — тебе задают вопросы о происхождении этих денег, это уже элемент финансового мониторинга. Европейские правоохранители выяснили, что им чаще всего пользуются преступники и налоговые оптимизаторы, потому от пятисоток постепенно отказываются. Самые ходовые в Европе — это €50 и €100», — отметил в разговоре с UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

В Украине пока никто не хватает за руку людей с европейскими пятисотками. Однако со временем проблемы все-таки могут возникнуть, потому украинцам не рекомендуют хватать €500. Всегда лучше принимать евровалюту по €50-100.

«Пятисотки уже принимают с большим скрипом и расспросами, а дальше ситуация может еще сильнее ухудшаться. И если у украинских банков будут возникать проблемы со сдачей крупных номиналов в европейских банках-корреспондентах, то они вполне могут ввести специальную комиссию. Например, обменивать в кассе €500 с комиссией в 2%. Что, конечно же, невыгодно людям. Потому изначально лучше иметь дело с мелкими номиналами», — посоветовал Невмержицкий.