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В Стамбуле при подписании томоса засветился известный бандит по кличке "Нарик"
Во время подписания Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины в Стамбуле на церемонии присутствовал известный бандит по кличке "Нарик".
Об этом сообщает журналист Леонид Швец на своей странице в Facebook, передает apostrophe.ua.
"Сколько ни тыкали президентских носом в "Нарика", он все равно поехал в числе избранных принимать Томос. Как и в случае с папкиным разведчиком Семочко: чем больше шум, тем плотнее на Банковой затыкают уши. Молодцы, даже здесь сумели обо*раться. В историческом контексте. Войдет в учебники, да", - написал он.
Также об этом высказался и блогер Роман Синицин на своей странице в Facebook. Он опубликовал скриншот статьи в СМИ за 2010 год, где тогда еще министр внутренних дел (а ныне генеральный прокурор Украины) Юрий Луценко заявил о криминальном авторитете Днепра "Нарике" и его деятельности.
"Юрий Луценко, 2010 год. Министр внутренних дел в те времена, это интервью уже после отставки.Сейчас он точно о "Нарике" ничего не скажет. "Нарик" теперь почтенный член общества и родственник Андрея Павелко. С Томосом фоткается", - написал Синицин.
Теги: Украина, Донбасс, Луценко, СМИ, Стамбул, церковь, МВД, бандит, автокефалия
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