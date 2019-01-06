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В Украине изменился алгоритм выплаты субсидий: как будут платить помощь?

06.01.2019 15:59
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В Украине изменился алгоритм выплаты субсидий: как будут платить помощь?

Кабинет министров Украины принял постановление о предоставлении жилищных субсидий населению в денежной форме.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает donpress.com.

Решение было принято еще 27 декабря минувшего года. Согласно ему, правила назначения помощи в оплате коммунальных платежей останутся неизменными, но изменится алгоритм выплат.

Тем, кто претендует на субсидию, предстоят три этапа монетизации.

Так, с 1 января 2019 года — будут монетизированы субсидии и льготы для семей, впервые обращающихся за помощью.

Выплаты будут осуществляться в таком порядке:

1. Банк выплачивает за субсидианта средства поставщикам коммунальных услуг;
2. Субсидиант получает SMS-сообщение о том, какая сумма осталась для доплаты.
3. Украинцам, получающим субсидию, больше не нужно будет ежемесячно вносить платеж за каждую услугу — государство через Ощадбанк будет вносить выплаты в пределах субсидии, субсидианту же останетя лишь доплатить остаток.

С 1 мая 2019 года всем получателям субсидий и льгот следует обратиться в орган социальной защиты населения с заявлением на монетизацию помощи. Также в заявлении они должны подать декларацию о доходах и предоставить разрешение на обработку персональных данных.

Лично в Ощадбанк идти не нужно.

Тем, кто обратится за помощью впервые в 2019 году, в мае уже не нужно будет обновлять документы.



Теги: Украина, Донбасс, субсидия, Ощадбанк, коммунальные услуги, Кабмин, выплаты, монетизация
 
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