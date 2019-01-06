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Зайцевой начали угрожать после нового решения суда: «Она долго не проживет»
Украинцы возмущены постоянным оттягиванием оглашения приговора обвиняемой в резонансном ДТП в Харькове Елене Зайцевой, пишет Политека.
Известно, что на коже Елены Зайцевой, которую обвиняют в смертельном ДТП в Харькове, искали следы от наркотиков.
Следственные действия проводили в изоляторе, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Во время расследования, Зайцевой провели судебно-токсикологическую экспертизу. Установили, что «в моче обнаружены фенобарбитал, кодеин и метаболиты анальгина, из которых кодеин может быть лекарственным средством или составной частью комбинированного лекарственного препарата».
Отсутствие в образце мочи морфина, минорных алкалоидов, опия и меконової кислоты означает, что найден кодеин не относится к группе растительных наркотических средств. Обзор Зайцевой не обнаружил на теле следы от инъекций, которые бы свидетельствовали об употреблении им наркотиков.
«Никаких следов инъекций и других следов, которые бы указывали на употребление ею наркотических средств, не обнаружили. Проводится служебное расследование в отношении следственной группы, которая проводила досудебное расследование и якобы не предоставила медицинской документации в полном объеме», — ответили в управлении.
Люди уже вне себя от ярости, в социальных сетях «горит» настоящая дискуссия по поводу «золотой девочки» Зайцевой. Многие из пользователей грозят Елене личной расправой, ведь, считают украинцы, обвиняемой так и не дадут соответствующего совершенного им преступления наказания.
Так один из пользователей написал: «Если ее отпустят, долго на свободе она не продержится. Это я гарантирую».
Другие пишут: «Ей должны дать пожизненный срок в тюрьме», «На виселицу ее».
Напомним, вечером 18 октября 2017 года в Харькове произошла смертельная авария с участием автомобиля Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 6 пешеходов.
Теги: Донбасс, Харьков, суд, ДТП
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