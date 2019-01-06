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«Зеленский - это выгодная фигура для Украины и России, и он приберет за Порошенко» - политолог
Над кандидатурой Владимира Зеленского можно только посмеяться, но на самом деле этот человек будет выгоден и для Украины, и для России. Как сообщает replyua.net, об этом в эфире одного из российских телеканалов заявил украинский политолог Вадим Карасев.
«Не думаю, что я его поддерживаю, но я и не против, хоть посмеемся. А если серьезно, то Зеленский будет выгоден как для России, так и для Украины. Следующий президент обязан решить все разногласия и, если говорить буквально – прибрать за Порошенко», - подчеркнул политолог. Он не исключил, что Владимир Зеленский может стать для Украины, как Дональд Трамп для США. И в том, и в другом случае оба этих человека не являются серьезными президентами, но в то же время они могут стать лучше, чем предыдущие главы стран. Напомним, что согласно результатам самых последних опросов в Украине, в президентском рейтинге продолжает лидировать Юлия Тимошенко. Она заручилась поддержкой примерно 20% потенциальных избирателей.
Владимир Зеленский пока находится на второй позиции и уступает лидеру «Батькивщины» несколько процентов голосов. Тройку лидеров замыкает действующий глава государства Петр Порошенко. По оценкам социологов, если во второй тур выборов выйдут Тимошенко и Зеленский, последний должен одержать победу.
Теги: Украина, Донбасс, президент, Владимир Зеленский
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