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Агрессия РФ на Азове: Киев подал иск в ЕСПЧ
Официальный Киев направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полноценное заявление против страны-агрессора России с требованием признать неправомерным арест моряков, захваченных 25 ноября в районе Керченского пролива.
Как передает replyua.net, об этом уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина сегодня сообщил на своей странице в Facebook. Он отметил, что правительство выполнило инструкции и подало сегодня полноценное заявление по делу № 55855/18.
«Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков в процессе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захват моряков в Керченском проливе 25 ноября прошлого года, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности», - написал Лищина.
Одновременно он добавил, что, с точки зрения правительства Украины, при этом были нарушены ст. 2, 3, 5, 6 и 38 положений Конвенции.
Теги: Россия, Донбасс, Киев, Азовское море, суд, агрессия
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