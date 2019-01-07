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Циклон очень капризный: синоптики рассказали о погоде в предстоящие дни
До ближайших выходных в Украине сохранится крайне неустойчивая погода, в отдельных областях пройдут дожди с мокрым снегом.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, до конца текущей недели в большинстве регионов Украины прогнозируются снегопады, однако в некоторые дни тучи будут рассеиваться и даже выглянет солнце. В ночные часы синоптики обещают лёгкие морозы.
8 января, во вторник, в северных и центральных областях снег прекратится на непродолжительное время, но на востоке, юге и западе страны прогнозируются снегопады. При этом в дневные часы будет от 3 до 10 градусов мороза, а ночью местами столбик термометра будет опускаться до 14 градусов со знаком минус. 9 января, в среду, в юго-восточных регионах снег прекратится, резко потеплеет и выглянет солнце, но на остальной территории морозная погода и снегопады сохранятся.
10 января, в четверг, снег пройдёт на всей территории Украины, при этом в юго-восточных областях потеплеет до 1 градуса тепла, в остальных регионах днем будет 3-6 градусов мороза. 11 января, в пятницу, погодные условия практически не изменятся, и лишь в северных и центральных областях незначительно потеплеет.
Теги: Донбасс, погода, циклон, прогноз погоды
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