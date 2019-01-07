Циклон очень капризный: синоптики рассказали о погоде в предстоящие дни

07.01.2019 16:45

До ближайших выходных в Украине сохранится крайне неустойчивая погода, в отдельных областях пройдут дожди с мокрым снегом.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, до конца текущей недели в большинстве регионов Украины прогнозируются снегопады, однако в некоторые дни тучи будут рассеиваться и даже выглянет солнце. В ночные часы синоптики обещают лёгкие морозы.



8 января, во вторник, в северных и центральных областях снег прекратится на непродолжительное время, но на востоке, юге и западе страны прогнозируются снегопады. При этом в дневные часы будет от 3 до 10 градусов мороза, а ночью местами столбик термометра будет опускаться до 14 градусов со знаком минус. 9 января, в среду, в юго-восточных регионах снег прекратится, резко потеплеет и выглянет солнце, но на остальной территории морозная погода и снегопады сохранятся.



10 января, в четверг, снег пройдёт на всей территории Украины, при этом в юго-восточных областях потеплеет до 1 градуса тепла, в остальных регионах днем будет 3-6 градусов мороза. 11 января, в пятницу, погодные условия практически не изменятся, и лишь в северных и центральных областях незначительно потеплеет.