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Десантный корабль США вошел в Черное море

07.01.2019 13:03
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Десантный корабль США вошел в Черное море

Корабль Шестого флота Военно-морских сил США USS FortMcHenry (LSD 43) вошел в акватория Черного моря. Данная информация была опубликована на сайте американских морских сил в Европе и Африке (NAVEUR-NAVAF), сообщает replyua.net.

«Вхождение USS Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу совместную решимость обеспечить безопасность на Черном море и укрепляет наши прочные отношения с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе», - заявила вице-адмирал Лиза Франчетти командующая 6-м флотом США. Она также заявила, что в задачу корабля входит проведение совместных операций с союзниками для того, чтоб обеспечить стабильность и безопасность в Европе. На борту вышеуказанного судна могут быть размещены до 500 морских пехотинцев. На тем также предусматривается размещение десантных кораблей на воздушной подушке LCACs или десантных катеров LCM-6s. Имеется там и площадка, благодаря которой можно осуществлять взлеты и вылеты конвертопланов и вертолетов. 

Напомним, недавно в одесский порт прибыл разведывательный корабль Военно-морских сил Великобритании HMS Echo. Этот корабль стал первым представителем НАТО, который пришел на территорию Украины после того, как Российская Федерация проявила агрессию в Черном море.



Теги: США, Донбасс, Черное море
 
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