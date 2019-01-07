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Гройсман рассказал, где можно будет получить «Доступные лекарства» по электронному рецепту
В Украине по правительственной программе «Доступные лекарства» будет введена новая услуга – электронный рецепт. По нему получить препараты можно будет в любой аптеке, работающей по этой программе. Об этом сегодня, 6 января, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.
«Программа "Доступные лекарства" работает почти два года и будет расширяться. На 2019 год правительство заложило 1 млрд грн на ее финансирование. А с апреля вводим новую услугу – электронный рецепт. Не будет иметь значения ни место выписки рецепта, ни место выдачи препаратов», – написал он.
Так, по словам Гройсмана, рецепт, который получили, например, в Киеве, можно будет спокойно показать в любом другом городе или поселке в аптеке с наклейкой программы «Доступные лекарства». «Сейчас таких аптек более 7 800 по всей стране», – отметил премьер-министр.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, «Доступные лекарства» начнут отпускать по номеру рецепта, который система будет посылать смс-сообщением на мобильный телефон пациента, с 1 апреля 2019 года.
Как сообщалось ранее, в Украине с 1 апреля 2019 года в правительственной программе «Доступные лекарства» произойдут изменения.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, медицина, лекарства, Гройсман
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