Массовый отказ от УПЦ МП и переход в ПЦУ: Украине напророчили настоящий церковный бум

07.01.2019 19:35

Церковь совместно с правительством добилась больших успехов для страны в духовной сфере, украинцы отреагировали на ситуацию.

Крупное интернет-издание провело опрос среди читателей касательно получения Томоса и последствий данного события для страны.

Украинцы считают, что вскоре начнутся массовые переходы приходов УПЦ МП в новую единую церковь Украины.

Об этом сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "Обозреватель". Читатели отвечали на вопрос: "Украине вручили Томос: что изменится в первую очередь?" 51% респондентов считают, что ПЦУ вскоре пополнится огромным количество приходов московского патриархата. 30% уверены, что изменений мы не увидим. 13% опрошенных ответили так: "Богослужения начнут проводить только на украинском", а 6% так: "Рождество официально перенесут на 25 декабря".

Известно, что новый предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний вместе с президентом Украины Петром Порошенко занесли Томос об автокефалии в Софийский собор.

Эту грамоту в виде свитка украинский лидер и священнослужитель несли вместе.



Источник: www.dialog.ua