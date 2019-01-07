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Погода на Рождество: синоптики рассказали о снегопадах
7 января, в понедельник, в большинстве областей Украины пройдёт снег, погода будет холодной и влажной.
Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, на севере Левобережье и на высокогорье Карпат в ночные часы столбик термометра будет опускаться до 16 градусов мороза, в дневные часы синоптики прогнозируют от 4 до 9 градусов со знаком минус.
В остальных областях ночью будет от 7 до 12 градусов мороза. Повсеместно пройдет снег, на дорогах сохранится гололедица. 8 января, во вторник, небольшой снег пройдёт на юге, востоке и на западе страны. При этом ночью в центре и на севере температура понизится до 14-16 градусов мороза, а днём будет от 5 до 10 градусов со знаком минус. Лишь в западных и южных областях днём сохранится небольшой мороз - от 2 до 7 градусов.
На Рождество в Киеве ожидается небольшой снег, днем будет от 6 до 8 градусов мороза. 8 января снег в Киеве прекратится, температура останется прежней. В ночные часы возможно незначительное снижение температуры.
Теги: Донбасс, погода, Рождество, снегопад
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