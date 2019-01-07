Порошенко жестко обратился к России

07.01.2019 18:28

Украина не позволит Кремлю решать, как использовать территорию Азовского моря и Керченский пролив. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, для защиты интересов государства будут применяться все правовые механизмы. Глава государства отметил:

«Мы никогда не признаем оккупацию Азовского моря, что Россия пытается сейчас сделать. Мы никогда не признаем оккупацию Керченского пролива. И мы настаиваем на международном праве, мы будем использовать Керченский пролив и Азовское море. Потому, что Азовское море — это зона экономической активности мультимиллионной агломерации на востоке моей страны. Мне ненавистна мысль, что Россия будет решать за суверенную и независимую Украину как именно нам использовать Азовское море. Мы не позволим этого».

Украинский лидер уточнил, что российские военные в нейтральных водах Черного моря атаковали военное судно ВМС ВСУ и сейчас Украина имеет доказательства, что атака была осуществлена ​​в нейтральных водах. Порошенко подчеркнул:

«Мы имеем видео, радиоперехват, спутниковые снимки — у нас есть все. В нейтральных водах Черного моря, недалеко от Турции, кстати. И Россия говорит о провокации? Это открытые международные воды, это внутренние украинские воды. Есть международное право и двусторонний договор, где Керченский пролив это общий пролив, относящийся и к Украине, и к России. И это был всего лишь плановый переход из Одессы в Мариуполь для ротации этих двух малых военных судов. Они не имеют никакого дополнительного вооружения, дополнительных членов экипажа, ничего».

Источник: https://donpress.com