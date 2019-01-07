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Самолет с Томосом прибыл в Украину: СМИ

07.01.2019 07:10
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Самолет с Томосом прибыл в Украину: СМИ

Томос об автокефалии Православной церкви Украины вечером в воскресенье, 6 января привезли в Киев. Об этом сообщает канал «Прямой».

Как сообщает канал «Прямой», самолет с Томосом уже приземлился в Киеве. Документ кортежем направляют в Софию Киевскую.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, религия, церковь
 
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