Самолет с Томосом прибыл в Украину: СМИ

07.01.2019 07:10

Томос об автокефалии Православной церкви Украины вечером в воскресенье, 6 января привезли в Киев. Об этом сообщает канал «Прямой».

Как сообщает канал «Прямой», самолет с Томосом уже приземлился в Киеве. Документ кортежем направляют в Софию Киевскую.

Источник: https://donpress.com