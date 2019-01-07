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Томос везут обратно в Стамбул: названа причина
Привезенный в украинскую столицу на Рождество Томос об автокефалии Православной церкви Украины отвезут обратно в Стамбул. Об этом сообщил руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш.
По его словам, документ подписан только Вселенским патриархом Варфоломеем, а на нем должны стоять подписи всех членов Святейшего Синода Константинополя. Юраш добавил:
«Томос будет до вечера выставлен, кто захочет, может подойти и увидеть этот уникальный документ… В ближайшие дни он возвратиться в Стамбул в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом. Потом там должны быть подписи всех членов Святейшего Синода Вселенского патриархата».
Кроме того, он уточнил, что Синод состоится «буквально через два дня».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Стамбул, религия, православие
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