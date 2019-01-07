Украину накроет циклон: синоптики рассказали о погоде на неделю

07.01.2019 19:55

Из-за влияния циклона в ближайшие дни Украина окажется во власти снегопадов, передает replyua.net со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, завтра, 8 января, без осадков будет в центральных и северных областях. В то же время, на западе, юге и востоке страны не обойдется без снега. Что касается температуры воздуха, то она будет держаться на уровне от -5 до -8 мороза днем, а ночью до 12 ниже нуля.



9 января в юго-восточных регионах Украины снегопады прекратятся, ожидается солнечная погода с потеплением. В остальных областях страны снег и все так же морозно, до минус 5-8 ниже нуля. 10 января ожидается снег на всей территории страны. На юго-востоке в некоторых местах мокрый снег с дождем. Столбики термометра покажут от -1 мороза до +1 тепла. В остальных регионах от -3 до -6 мороза днем и до 8-10 мороза ночью.



В пятницу, 11 января, погода будет аналогичной предыдущему дню. В центре и на севере страны вероятно ослабление морозов. Однако осадки в виде снега и мокрого снега с дождями на юго-востоке не прекратятся.