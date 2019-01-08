Единственный выход для Украины – национальное примирение

08.01.2019 13:38

В Конгрессе США прошла встреча между группой сенаторов, представляющих Республиканскую партию и представителями общественных организаций Украины, на которой обсуждался вопрос национального примирения украинского общества. Об этом сообщает Интернет-издание Аргументум.

По данным издания, на эту встречу не были приглашены журналисты, поскольку представители Украины заявили, что не заинтересованы в освещении своей деятельности из-за зашкаливающего уровня радикализма и агрессии в украинском обществе и неприятия иных точек зрения.

Сенаторы подтвердили, что Украина сегодня превращается в значительную проблему для США и Евросоюза. По их словам, международные финансовые структуры предпринимают серьезные усилия для стабилизации украинской экономики, в которую вливаются миллиарды долларов. Однако чрезмерно высокий уровень коррупции и непроизводительные расходы на войну в Донбассе сводят усилия международного сообщества к нулю. Вместо ожидаемого роста внутреннего валового продукта в последние годы наблюдается его устойчивое снижение. Кроме того, вызывает серьезные опасения растущая враждебность в отношениях Украины с Россией, что может привести к вспышке вооруженного противостояния, в которое придется вмешаться Европе, вовсе не желающей воевать с Россией.

Анализируя ситуацию в Украине, газета The Washington Post отметила, что Россия наращивает свои силы у границ Восточной Украины и это создало у независимых наблюдателей ощущение, что режим Владимира Путина может готовить новую атаку на соседнюю страну. По мнению газеты, Россия держит «мертвой хваткой» Керченский пролив, ограничивая движение судов, идущих в украинские порты. Это грубо нарушает международное право и договор между Россией и Украиной об использовании Керченского пролива и Азовского моря.

Базирующийся в Вашингтоне Институт изучения войны сообщил в конце декабря, что российские военные конвои продвинулись к границе между Крымом и территорией Украины, а на аэродромы Крыма были переброшены российские истребители. Специалисты Института отмечают, что цель этих маневров не ясна окончательно, но «данные свидетельствуют о том, что Путин готовится к атаке».

В этих условиях, как отметили американские представители, необходимо принимать радикальные и оперативные меры для изменения ситуации прежде всего в самой Украине. Они подчеркнули, что первым шагом к коренным переменам должен стать процесс внутриукраинского примирения. Гости из Украины согласились с этим посылом и заметили, что примирение должно быть очень быстрым и только так можно сорвать планы российского руководства атаковать украинскую территорию, если такие планы существуют.

На встрече было заявлено, что нынешние власти Украины и прежде всего ее президент Петр Порошенко взяли курс на юридическое преследование политических противников. Причем это преследование ведется незаконными и недостойными методами. Юридическая система Украины не затрудняет себя поиском реальных и конкретных доказательств вины политических противников Петра Порошенко. Они просто объявляются виновными в тех или иных надуманных и приписанных им преступлениях. А подконтрольные политикам и не являющиеся на самом деле независимыми суды услужливо выносят нужные власти приговоры, цель которых – закрыть политическим противникам нынешнего президента возможность вернуться в Украину и включиться в политическую борьбу.

В качестве примера такой «юридической расправы» был приведен процесс над Виктором Януковичем, который на встрече назвали «пародией на суд». Сторона обвинения так и не смогла привести реальных и серьезных доказательств вины президента Украины, обвиняемого ни много ни мало в государственной измене. Суд неоднократно нарушал закон и права обвиняемого, отказывая его адвокатам в проведении почерковедческих экспертиз и приглашении свидетелей. А в завершение нарушил все каноны судебного производства, лишив подсудимого последнего слова, не согласившись отложить выступление в связи с травмой, полученной Виктором Януковичем на корте.

Украинские участники встречи заявили, что в случае вынесения Виктору Януковичу обвинительного приговора, он будет обжалован в Верховном суде Украины. Если и его судьи не восстановят справедливость, дело будет передано в Европейский суд по правам человека, который скорее всего оправдает Виктора Януковича. Но цель Петра Порошенко – не дать своему политическому противнику оказать влияние на выборы президента, будет достигнута.

Американские сенаторы пообещали затребовать из Оболонского суда Киева материалы по этому делу и поручить юристам Республиканской партии их внимательно изучить. «В любом случае, нет никакого оправдания тому, что подсудимый был лишен последнего слова», - заявил один из участников встречи.

По словам сенаторов, администрация Белого дома также «весьма озабочена преследованием инакомыслящих в Украине и попытками политиков подмять под себя судебные и правоохранительные органы».

«Политические преследования, замаскированные под судебные процессы и расследования, недопустимы в стране, которая хочет войти в мировое сообщество и стать полноправным членом Европейского союза», - таким было единодушное мнение участников встречи. Они также отметили, что правительству Петра Порошенко не стоит брать на себя огромный груз ответственности за преследование инакомыслящих и политических противников. Гораздо лучше прислушаться к мнению друзей Украины из США и Европы и сосредоточиться на поисках путей примирения различных частей народа Украины, прекращения войны в Донбассе, восстановления экономики и вывода страны из кризиса.

Стороны обсудили возможность привлечения Виктора Януковича к процессу примирения в Донбассе. Украинские представители подчеркнули, что «огромный опыт Виктора Януковича и авторитет, которым он пользуется среди жителей Донецкой и Луганской областей безусловно сыграли бы положительную роль в поиске путей национального примирения». Американские сенаторы согласились с этой точкой зрения, назвав ее «разумной и взвешенной» и пообещали донести ее до президента Дональда Трампа, порекомендовав ему обратиться с таким предложением к Петру Порошенко.

«В пользу скорейшего национального примирения в Украине высказался и Иерусалимский патриарх Греческой ортодоксальной Православной церкви Аристархос. В своем письме Петру Порошенко, он призвал президента Украины поддержать своего предшественника и начать работать вместе с ним на благо страны и ее народа. Только вот прислушаются ли нынешние киевские власти к голосу разума, к друзьям Украины, призывающим к национальному примирению в Вашингтоне и в Иерусалиме?» - резюмирует Интернет-издание Аргументум.