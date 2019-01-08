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Мороз до -20: Синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни
В среду, 9 января, погода в Украине будет холодной, ночью местами ожидается до -20 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Ближайшей ночью столбики термометров гухнуть вниз до -8...-14 градусов. На севере, западе и в центре до -12...-16 градусов, местами вероятно до -20 градусов.
Завтра днем также не мед: -5...-11 градусов. Однако на западе местами ослабнет холод до -3...-6 градусов. В южной части днем ожидается от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла", - пишет она.
По словам Диденко, завтра снег пройдет на западе и востоке Украины.
В Киеве ближайшей ночью -9...-13 градусов, завтра днем -8...-10 градусов. На дорогах гололедица. Без существенных осадков.
По прогнозу синоптика, потепление в Украину придет 10 января, однако уже 11 января почти во всех регионах снова похолодает.
Теги: Украина, Донбасс, мороз, прогноз погоды
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