- "Иуда, ты получил из России оружие и стал убивать своих же..." - Казанский про предательство Ходаковского12:15
- Труп в чемодане: убийство девушки в Днепре обрастает подробностями12:00
- Кремль заметает следы: российским наемникам, воюющим на Донбассе, массово выдают "паспорта" "Л/ДНР" - разведка 11:45
- Украинцы ставят на Зеленского: актер стал одним из фаворитов президентской кампании по версии букмекеров11:30
- «Будет до -20»: синоптик предупредила о морозах11:15
- В «ЛНР» обстрелом повреждены здания школы и магазина, – ОБСЕ11:00
- Украинских заробитчан в Польше ждет большой сюрприз: «зарплаты резко изменились»10:45
- В Донецке в многоэтажном доме прогремел взрыв. Подробности10:28
- Жаркий ночной бой на Донбассе: бойцы ВСУ ответным ударом точно ликвидировали боевиков 10:10
- Олешко: Зеленский настолько любит Украину, что в своих «Сватах» превратил украинские города в российские09:15
Поматросили и бросили (Донбасс назад в Украину)
Будучи постоянным аутсайдером во всех международных рейтингах, политическое руководство России не предпринимает никаких действий для улучшения положения страны, а заинтересованно только во внешнеполитических процессах.Развязка ряда военных конфликтов в Сирии, Крыму и на Донбассе еще больше усугубила состояние сверхдержавы.
Экономический дефолт, вызванный санкциями медленно, но уверено уничтожает Россию как страну, не говоря уже о ее конкурентоспособности на мировом рынке. Больше всего на это повлияла военная агрессия в Украине, которая поставила РФ на колени, спровоцировав стремительное падение рубля.
Только спустя 5 лет войны в Кремле начали всерьез задумываться об возврате оккупированной части ОРДЛО назад в Украину, которая обходиться России в один миллиард евро каждый год, не включая финансирования боевых действий, имея с такой кампании ровный ноль. Особенно дорогими в “народных республиках” являются пророссийские боевики. В то время, как учитель на оккупированной территории Донбасса зарабатывает 50 евро, боевик, в зависимости от его ранга, получает 465 евро, то есть в 9 раз больше. Оккупировав часть Луганской и Донецкой области, Москва была уверена в самоокупаемости этих территорий, но с растущими аппетитами Донбасса убеждения развеялись.
Регион, у которого разрушенная инфраструктура в следствии боевых действий, требует больших финансовых вложений на ее восстановление, помимо того существует ряд проблем и в социальных сферах. Наполнив регион неконтролируемым оружием и огромными криминальными бандформированиями в Москве загнали себя в тупик и не знают, как выйти из этого положения. Непризнанные регионы, не имеющие никаких перспектив развития экономики и пополнения своего собственного бюджета, медленно идут на дно и параллельно тянут туда Россию.
Большего обострения в сложившейся ситуации, добавляет недовольство россиян, обнищавших из-за их политических лидеров, ведущих агрессивную политику, заботясь о гражданах других стран, забывая о своих. Поэтому руководство страны ищет выход из сложившейся ситуации. Теперь пропагандисты Кремля вынуждены объяснять прямым текстом, что “ЛНР” и “ДНР” России не нужны, потому что Россия рассматривает их в роли балласта, который необходим кремлевским олигархам, чтобы удерживать Украину в своей орбите влияния.
Источник: news.dn.ua
Теги: экономика, Украина, Россия, Донбасс, война, бюджет, дефолт, агрессия, РФ
- Мнение: "Известный всему миру факт о военной интервенции на Донбасс уже не скрывает даже президент России"
- Война на Донбассе: грядут громкие судебные процессы
- Донбасс не обойдут стороной на саммите Украина-НАТО
- Прогноз: коли Україна переможе Росію
- Что украинцам необходимо знать о военном положении
- "Мы же братья!" Против Украины началась новая информационная война
- "Иуда, ты получил из России оружие и стал убивать своих же..." - Казанский про предательство Ходаковского12:15
- В «ЛНР» обстрелом повреждены здания школы и магазина, – ОБСЕ11:00
- В Донецке в многоэтажном доме прогремел взрыв. Подробности10:28
- Жаркий ночной бой на Донбассе: бойцы ВСУ ответным ударом точно ликвидировали боевиков 10:10
- Боевики «ДНР» провели облаву. Задержаны более 180 человек08:43
- Жители Донецка возмущены обстановкой на блокпостах «ДНР»08:00
- Сепаратистов "ДНР" потроллили в Сети: "Фашистов прогнали, а мусор не вывозят и снег не чистят" 07:48
- В ОРДЛО российским военным оформляют «паспорта ЛДНР»22:31
- Война на Донбассе: украинцам дали оптимистичный прогноз на 2019 год22:02
- «ДНР» предъявила более 500 обвинений в хранении оружия21:29
- "Иуда, ты получил из России оружие и стал убивать своих же..." - Казанский про предательство Ходаковского12:15
- Труп в чемодане: убийство девушки в Днепре обрастает подробностями12:00
- Кремль заметает следы: российским наемникам, воюющим на Донбассе, массово выдают "паспорта" "Л/ДНР" - разведка 11:45
- Украинцы ставят на Зеленского: актер стал одним из фаворитов президентской кампании по версии букмекеров11:30
- «Будет до -20»: синоптик предупредила о морозах11:15
- В «ЛНР» обстрелом повреждены здания школы и магазина, – ОБСЕ11:00
- Украинских заробитчан в Польше ждет большой сюрприз: «зарплаты резко изменились»10:45
- В США Tesla на автопилоте сбила "заблудившегося" российского робота (ВИДЕО)10:35
- В Донецке в многоэтажном доме прогремел взрыв. Подробности10:28
- КрАЗ выпустил новый 8-колесный тягач для ВСУ10:20
- Медики рассказали, кому ни в коем случае нельзя употреблять имбирь09:48
- Названы пары знаков зодиака с самой большой совместимостью09:31
- Стало известно, какие популярные продукты могут ускорить старение20:55
- Популярная японская диета поможет резко похудеть20:28
- Статус ребенка, пострадавшего от войны на Донбассе: Заявление можно подать в ЦПАУ Мариуполя18:07
- Какие черты характера могут передаваться по наследству16:24
- Как быстро вылечить целлюлит: названы эффективные средства22:37
- 5 ошибок, которые надо избегать во время мытья рук зимой21:37
- Гройсман пообещал ввести электронные рецепты на «Доступні ліки»20:45
- Ученые выяснили, почему у кошек появляются полоски15:48
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- Не поможет даже Керченский мост: появился мрачный прогноз по Крыму
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения