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«Будет до -20»: синоптик предупредила о морозах
Над Украиной господствует холодная воздушная масса арктического происхождения, из-за чего в ближайшее время в стране сохранится морозная погода. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке предупредила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, 9 января морозы в Украине сохранятся, в ночные часы будет до минус 14 градусов, местами в центре, на западе и на севере столбик термометра будет опускаться до 20 градусов мороза.
При этом в дневные часы потепления ждать не стоит. В большинстве регионов будет от 5 до 11 градусов со знаком минус, а на западе от 3 до 6 градусов мороза. Самая тёплая погода ожидается в южных областях - от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла. Снег ожидается в западных областях и на востоке Украины. На остальной территории - без существенных осадков. Незначительное потепление, как прогнозирует синоптик, в Украину придет 10 января.
Согласно ее прогнозу, в большинстве регионов потеплеет на несколько градусов, за исключением севера, однако 11 января, в пятницу, морозы вновь вернутся в Украину. И лишь в восточных областях понижения температуры не ожидается. Также синоптик рассказала, что в ближайшую ночь столбик термометра в Киеве упадёт до 13 градусов мороза. При этом в дневные часы сильные морозы сохранятся.
Теги: Украина, Донбасс, похолодание, мороз
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