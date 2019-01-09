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Климкин удивил заявлением о вступлении Украины в НАТО и ЕС

09.01.2019 20:38
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Климкин удивил заявлением о вступлении Украины в НАТО и ЕС

Вступление в военно-политический блок НАТО для Украины будет более простой задачей, чем приобретение членство Европейского Союза. Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина», об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, назвав данный вопрос среднесрочной перспективой.

«В НАТО, конечно, проще, поскольку это фокус на реформирование сектора безопасности и обороны. Относительно ЕС, можете считать, что это банально, но чем лучше мы будем выполнять Соглашение об ассоциации, чем лучше мы будем перенимать европейские стандарты, тем быстрее нам предоставят членство в ЕС, после того как получим европейскую перспективу», — сказал он. По словам Климкина, этого можно достичь в среднесрочной перспективе, через внедрения изменений в стране.

«Речь идет не просто о реформах, а о фундаментальных изменениях в стране. Мы должны много сделать, чтобы стать членами ЕС и НАТО», — добавил глава Министерства иностранных дел.



Теги: Донбасс, ЕС, НАТО, Климкин
 
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