Новые требования МВФ для Украины: повышение цены на газ на 15%

09.01.2019 07:10

Международный валютный Фонд обнародовал план финансирования Украины в рамках программы Stand By, утвержденной Советом МВФ 18 декабря прошлого года. Соответствующий отчет опубликован на сайте Фонда во вторник, 8 января.

МВФ предполагает, что Кабмин повысит розничную стоимость газа для населения еще на 15% до 1 мая. Следующий этап — полное соответствие цен рыночным с 1 января 2020 года.

Ожидается, что благодаря пенсионной реформе дефицит Пенсионного фонда уменьшится до 4,25% от ВВП, а размер пенсий повысится минимум на 8,5−9,5%.

В Фонде подчеркнули важность пенсионной реформы для Украины через неблагоприятные демографические тенденции, учитывая низкую рождаемость и старение населения, а также выезд за границу все большего числа работников.

В дальнейшем эксперты ожидают, что Украине удастся уменьшить дефицит Пенсионного фонда до 3% от ВВП.

Согласно отчету, в 2019 году правительство получит два транша по 1,3 млрд долларов: 15 мая и 15 ноября. Всего 14-месячная программа рассчитана на 3,9 млрд долларов. 1,4 млрд Украина получила в конце декабря.

Программа Stand By предусматривает два обязательных условия: сохранение бюджетного дефицита на уровне 2,3% ВВП, а также повышение цен на газ до рыночного уровня.

В то же время, в МВФ отметили высокие риски реализации программы из-за неразрешенного конфликта на Донбассе и нестабильной внешней среды. Кроме того, программа находится под угрозой в связи с риском реализации популистской политики перед предстоящими выборами или сменой курса.

Эти риски смягчены решительными действиями, включая утверждение бюджета на 2019 год, и значительное внешнее финансирование для поддержки реформ, в т. ч. новое финансирование от Всемирного банка и Европейского Союза, добавили в МВФ.

Источник: https://donpress.com