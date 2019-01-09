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Олешко: Зеленский настолько любит Украину, что в своих «Сватах» превратил украинские города в российские
Все еще хорошо помнят, как Владимир Зеленский выпрыгивал из штанов после того, как в Украине запретили «Сваты», в которые он вложил свои деньги. Это было сделано не только из-за актера Федора Добронравова, который ездил в оккупированный Крым. Как информирует replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Мирослав Олешко.
Он отмечает, что реакция Зеленского на запрет «Сватов» подтверждает его любовь к Украине. Он настолько любил нашу страну, что снимал сериал в Киеве, но киевские улицы превращал в улицы российских городов. Герои сериала ездили на автомобилях с российскими номерами, а полицейские возле «Магеллана» ходили в шевронах с российским флагом, герои рассчитывались рублями в украинском торговом центре.
Мирослав Олешко пишет, все потому, что Владимир Зеленский очень сильно любил Украину и снимал этот сериал в Киеве, который также превращал в русский город. Весь секрет в том, что больше, чем Украину Зеленский любил только лишь одну вещь – деньги, которые он научился зарабатывать в России и делал это очень успешно.
Теги: Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Сваты
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