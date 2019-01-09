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Россия выставила на границе с Украиной дополнительный пограничный пост

09.01.2019 17:02
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Россия выставила на границе с Украиной дополнительный пограничный пост

Российская Федерация оборудовала дополнительный пограничный пост на границе с Украиной. Об этом сегодня, 9 января, заявили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

Еще один пограничный пост разместили вблизи хутора Гусев Чертковского района Ростовской области. Представитель ФСБ сообщил, что эта мера была предпринята с целью своевременного выявления и пресечения попыток противоправной деятельности, связанной с контрабандой, а также с незаконным пересечением границы гражданами, особенно из числа криминальных структур, скрывающимися от уголовного наказания.

Наряд будет действовать на постоянной основе при въезде в пограничную зону на дороге, ведущей в Чертково, откуда далее можно попасть на приграничную улицу Дружбы Народов. Ранее сообщалось, что российская сторона соорудила на этой улице забор, отделяющий Чертково от украинского поселка Меловое Луганской области.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, пост
 
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