- Коммунальный ад-2019: правительство показало новые тарифы, украинцы хватаются за сердце22:35
- Жителям неподконтрольной Горловки предложили вооружиться лопатами21:41
- Первый уровень опасности: На Донбассе объявлено штормовое предупреждение21:20
- Россия подготовила для ОРДО «концепцию геополитического развития»21:04
- Климкин удивил заявлением о вступлении Украины в НАТО и ЕС20:38
- Из мариупольского зоопарка сбежал хищник (ФОТО)20:20
- Супрун объяснила украинцам, как самостоятельно отличить грипп от простуды20:00
- Россия стянула в Крым тысячи военных 19:45
- Нафтогаз закупает газ для украинцев дороже, чем платят европейцы19:30
- Томос запустил процесс призная ПЦУ всеми в православном мире: кто поддержит Украину, и как в ответ ударит РПЦ19:15
Супрун объяснила украинцам, как самостоятельно отличить грипп от простуды
Грипп и простуда - это разные заболевания и поэтому их лечение отличается. Об этом на воей странице в Facebook рассказала глава Минздрава Ульяна Супрун, которая объяснила, как отличить грипп от простуды.
По ее словам, основное отличие в том, что простуда всегда начинается постепенно, а ощутить слабость или невысокую температуру можно лишь спустя несколько дней. А симптомы гриппа развиваются резко. Как правило, болезнь начинается сразу с высокой температуры, слабости, боли в глазах и мышцах. Можно легко определить, когда началась болезнь.
Во время простуды температура может подняться до 37,5 и остаться на этом же уровне. А во время гриппа температура тела повышается до 38 градусов и выше.
Проявления интоксикации во время простуды практически незаметны, при этом человек ощущает слабость. Во время заболевания гриппом характерна ломота тела, озноб, головная и мышечная боль, которые сопровождают болезнь с самого начала.
Насморк характерен больше для простуды, а во время гриппа он может вовсе отсутствовать или появиться на 2-3-й день.
При простуде кашель может вызывать боль в горле, при этом он не очень выражен. Однако во время гриппа это один из главных признаков и может вызывать боль в грудной клетке.
Боль в горле - один из признаков простуды, он нехарактерен для начала гриппа и может появиться лишь на 3-4-й день болезни.
При простуде может быть ощущение "песка" в глазах, а при гриппе характерны боль в глазах, слезоточивость, покраснение и светобоязнь.
Во время простуды может ощущаться одышка, однако это может быть связано лишь с заложенностью носа. А при гриппе одышка связана с дыхательной недостаточностью, при ощущении которой необходимо сразу обратиться к врачу.
Также и.о. министра здравоохранения дала советы, которых нужно придерживаться при болезни:
- обычную простуду организм может побороть сам с помощью постельного режима и обильного питья на протяжении 3-4 дней;
- для лечения гриппа или простуды с осложнениями необходимо использовать противовирусные лекарства - такие как озельтамивир, занамивир и балоксавир, но только в случае, если их прописал врач;
- препараты, которые уменьшают боль в горле или кашель, лишь на время могут улучшить состояние;
- сбивать температуру взрослым необходимо лишь в том случае, если она поднялась до 38,5 градусов и выше, при этом используя парацетамол или ибупрофен;
- не лечить вирусные заболевания антибиотиками, такие виды медикаментов выписывают лишь при бактериальных заболеваниях, таких как пневмония или бронхит;
- если появилась одышка, высыпание на коже, кровохаркание, синюшность на коже, тошнота, диарея, боль в груди, понижение давления, слабый пульс, аритмия, нарушение сознания или судороги, необходимо сразу обратиться к врачу или вызвать "скорую".
Глава МСОЗ рекомендует не заниматься самолечением и в любом случае обращаться за помощью к врачу для установления точного диагноза.
Источник: strana.ua
Теги: Донбасс, здоровье, грипп, ОРЗ
- В Донбассе вспышка кишечного гриппа
- Какие города ДНР оккупировала эпидемия
- Как можно быстро восстановиться после гриппа и ОРВИ
- В Донбассе спасатели тренировались "ликвидировать" калифорнийский грипп (ФОТО)
- Спецкомиссия расследует закупки лекарств и медоборудования
- У жителя Мариуполя впервые за сезон диагностирован грипп B
- Жителям неподконтрольной Горловки предложили вооружиться лопатами21:41
- Первый уровень опасности: На Донбассе объявлено штормовое предупреждение21:20
- Россия подготовила для ОРДО «концепцию геополитического развития»21:04
- Из мариупольского зоопарка сбежал хищник (ФОТО)20:20
- В Мариуполе совершено нападение на мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии18:20
- В ОРДО заявили об «уничтожении» беспилотника ВСУ под Авдеевкой17:51
- На Донбасс надвигается беда17:38
- На КПВВ на Донетчине работают пункты оказания помощи 16:45
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен 16:15
- В Донецке люди заблокированы обвалившимся козырьком подъезда. Помощи нет15:48
- Коммунальный ад-2019: правительство показало новые тарифы, украинцы хватаются за сердце22:35
- Названа самая распространенная болезнь после новогодних праздников22:10
- Жителям неподконтрольной Горловки предложили вооружиться лопатами21:41
- Первый уровень опасности: На Донбассе объявлено штормовое предупреждение21:20
- Россия подготовила для ОРДО «концепцию геополитического развития»21:04
- Вся РФ в недоумении: Путин открыл в Калининграде газовую "дыру" с убытками в десятки миллиардов в год 20:55
- Климкин удивил заявлением о вступлении Украины в НАТО и ЕС20:38
- Из мариупольского зоопарка сбежал хищник (ФОТО)20:20
- Супрун объяснила украинцам, как самостоятельно отличить грипп от простуды20:00
- Россия стянула в Крым тысячи военных 19:45
- Названа самая распространенная болезнь после новогодних праздников22:10
- Супрун объяснила украинцам, как самостоятельно отличить грипп от простуды20:00
- Эти знаки Зодиака постоянно за все оправдываются18:55
- «Доступные лекарства». Как можно получить бесплатные медикаменты14:30
- Медики рассказали, кому ни в коем случае нельзя употреблять имбирь09:48
- Названы пары знаков зодиака с самой большой совместимостью09:31
- Стало известно, какие популярные продукты могут ускорить старение20:55
- Популярная японская диета поможет резко похудеть20:28
- Статус ребенка, пострадавшего от войны на Донбассе: Заявление можно подать в ЦПАУ Мариуполя18:07
- Какие черты характера могут передаваться по наследству16:24
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- Не поможет даже Керченский мост: появился мрачный прогноз по Крыму
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен
- "Не раз оскверняли", - на Донбассе показали "растущее" кладбище соратников убитого главаря ''ЛНР''