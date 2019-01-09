В «ЛНР» обстрелом повреждены здания школы и магазина, – ОБСЕ

09.01.2019 11:00

В неподконтрольном украинским властям поселке Золотое-5 (Луганская обл.) сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали свежие повреждения от стрельбы зданий функционирующей школы и магазина. Об этом говорится в очередном отчете международной организации.

«4 января на третьем этаже здания школы, расположенной на ул. Мира в Золотом-5 (Михайловке) наблюдатели видели пробоину в частично разбитом стекле окна, выходящего на западо-северо-запад. На первом этаже они видели еще одну пробоину в частично разбитом оконном стекле, а также еще одно частично разбитое стекло в двух окнах, выходящих на западо-северо-запад», – говорится в отчете.

«На ул. Мира, 12а, примерно в 100 м к северо-востоку от вышеупомянутой школы, члены патруля Миссии видели пробоину в северо-западной внешней стене здания магазина. В обоих случаях, по оценке СММ, повреждения возникли недавно и были следствием огня из стрелкового оружия. 4 женщины (40–49 и 50–59 лет), назвавшиеся жительницами Золотого-5 (Михайловки), рассказали команде Миссии о том, что стрельба в этом районе произошла пополудни 25 декабря 2018 года и 1 января 2019 года, а также вечером 4 января 2019 года», – сообщили в СММ ОБСЕ.

Источник: https://dnews.dn.ua