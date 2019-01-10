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Боец ВСУ: Если сюда придут Путин и Кадыров, моим детям здесь не жить; помни, Володя, мы будем защищать каждый сантиметр, и наша земля станет для вас могилой

10.01.2019 09:09
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Боец ВСУ: Если сюда придут Путин и Кадыров, моим детям здесь не жить; помни, Володя, мы будем защищать каждый сантиметр, и наша земля станет для вас могилой

Украинский доброволец, прошедший многие горячие точки, рассказал, за что воюет на Донбассе и почему снова взял в руки оружие. В facebook опубликовано видео с украинским бойцом, которое набрало сотни тысяч просмотров. На нем доброволец откровенно говорит о своем выборе жизненного пути. И "благодарит Путина" за "помощь" в формировании украинской нации и создании армии. Об этом сообщает "Диалог.UA".
Короткий любительский видеоролик, который загружен в Сеть достаточно давно, продолжает пользоваться популярностью у пользователей и неизменно вызывает восхищение в украинском сегменте социальных сетей. Хотя имя и даже лицо бойца так и остались "за кадром".
Он признается, что если б ему раньше кто-нибудь сказал, что нечто подобное будет происходить в Украине, он бы никогда не поверил. "Путин пусть рулит в своей России, здесь моя страна, здесь Украина, и мы сами разберемся как-нибудь в своих проблемах... Знаю одно, если сюда придет Путин с Кадыровым, моим детям не будет шанса жить в этой стране. Мы воюем за свои семьи, за будущее своих детей", - говорит воин.



Теги: Донбасс, Путин, ВСУ, боец, Кадыров
 
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