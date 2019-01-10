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Включение Украины в состав России: российский эксперт Стариков призвал Москву действовать срочно
В России вновь заговорили о планах захвата и включения в состав России не только Донбасса, но и территории всей Украины.
Известный российский писатель и публицист Николай Стариков в прямом эфире радио "Комсомольская правда" рассказал, что немедленно должна сделать Россия для того, чтобы Украина вошла в ее состав, передает dialog.ua.
По мнению Старикова, Москва не должна ограничиваться территорией "Л/ДНР", так как в таком случае лишь отсрочит большую войну и захват всей Украины.
Российский писатель опубликовал план, согласно которому Москва должна немедленно начать массово раздавать российские паспорта и гражданство на Донбассе, а после приступить к оккупации Украины.
Россияне рассчитывают, что после включения Украины в состав РФ украинская территория начнет приносить прибыль.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, гражданство, паспорт, ДНР, ЛНР
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