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Будет есть кусками: Путин вновь готовит захват Украины
В 2019 году Россия продолжит оказывать давление на Украину.
Она будет съедать наше государство кусками и таким образом выполнит поставленные задачи.
Об этом рассказал военный эксперт Алексей Арестович.
По его словам, летом в России что-то щелкнуло и это означало окончательную победу глупости. Россияне 5, 10 или даже 17 лет занимались тем, что обманывали себя. В конце концов это им удалось.
«Нужно ожидать давления. Россия будет продолжать есть нас кусками. Она будет выполнять свои задачи. В России такие же кадровые проблемы, как и у нас, только их глупость видна еще больше. Нашу глупость видно, ведь мы не можем, а их видно, потому, когда они могут, то они делают такое, что уму не понятно», – сказал эксперт.
Он привел пример инцидента с украинскими кораблями в Азовском море, уточнив, что даже одиозный бывший главарь пророссийских боевиков Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков) в тот же день отчитался в соцсети, что «РФ это дорого обойдется».
«Вот это и есть качество принятия решений в России. Однако это не значит, что они будут проигрывать постоянно. Москва будет пытаться съесть Украину, делая это глупо, однако, крови и проблем у украинцев от этого меньше не станет», – отметил Арестович.
Источник: from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, захват
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