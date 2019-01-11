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Этот шаг Украины стал исторической катастрофой для Путина: западные СМИ рассказали о крупном поражении Москвы
Теперь у Украины официально есть своя полноправная и независимая от Москвы церковь. Это историческое поражение России, а для Владимира Путина - политическая катастрофа, которую он заслужил.
Ведь именно Путин несет ответственность за потерю российского влияния - потому, что он привел империю к краху своим агрессивным подходом к соседям и военными авантюрами.
Об этом пишет Gazeta Wyborcza, напоминая о том, как Вселенский патриархат в Константинополе "вернул к жизни" Православную церковь Украины (ПЦУ), передав митрополиту Киевскому Епифанию скипетр и томос.
До этого времени единственной "канонической", то есть признанной в мире церковью в Украине была так называемая УПЦ Московского патриархата. Ее духовными конкурентами были УАПЦ и УПЦ Киевского патриархата, но ни одна из них не имела международного признания. И теперь именно эти конфессии образовали новую единую ПЦУ. Патриарх Константинопольский Варфоломей, который пользуется наибольшим авторитетом в православном мире, сделал ее законной, несмотря на все протесты Москвы. Для верующих это очень важно, потому что все таинства, которые они получали от непризнанных конфессий в Украине, теперь приобретают особый духовный вес.
Теперь на фоне войны на Донбассе и оккупации Крыма украинцы постепенно будут переходить в "свою" церковь, отказываясь от той, которую контролирует Кремль. Это будет длительный, но неустанный, несмотря на сопротивление Москвы, процесс. Однако, создание ПЦУ имеет не только политическое или религиозное, но и большое историческое значение. Ведь Украина перестала быть тем, что Москва называла своей "канонической территорией". Кремль потерял то, что со времен Переяславской рады 1654 года считал своим.
С точки зрения идеологии, господство России над соседней страной и ее народом закрепил приобретенный Петром Первым в 1686 году декрет Константинопольского патриарха, в котором определялось превосходство Москвы над украинским православием. Автокефалия Украины - это конец старой концепции об изображении Москвы в качестве "третьего Рима", то есть всемирного центра христианской цивилизации.
Это также фиаско для империалистической идеи Путина о так называемом "русском мире", который якобы должен объединить православных славян. "Если бы сегодня правление Путина кончилось, он бы вошел в историю как неудачник, который сделал так, что из-под влияния его страны сначала вышла Грузия (добыча Екатерины II в 1783 году), которая когда-то была лояльной, а после войны 2008 года превратилась во врага Москвы.
А теперь это сделала и Украина. Лишена этих "провинций", Россия перестает быть империей, а Путин, как бы его не демонизировали, может занять в истории своей страны место рядом с Михаилом Горбачевым, которого соотечественники обвиняют в развале СССР", - говорится в статье. Именно Путин несет ответственность за потерю российского влияния.
Потому что он привел империю к краху своим агрессивным подходом к соседям и военными авантюрами. Напомним, что Православная церковь Украины была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и части УПЦ Московского патриархата.
Источник: www.dialog.ua
Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, Путин
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