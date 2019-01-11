Медики подсказали, как спастись от переохлаждения

11.01.2019 21:31

Медики и спасатели дали советы, как не замерзнуть в зимнюю стужу.



Чтобы не стать жертвой переохлаждения и не подхватить ряд недугов, врачи рекомендуют не допускать переохлаждения организма, тепло одеваться и перекусывать горячей пищей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.



Они подчеркивают, что в морозы очень важно правильно выбрать одежду, чтобы не переохладиться. Одежда должна быть одновременно легкой и теплой. В морозные дни лучше надеть на себя термобелье, в обувь рекомендуется положить стельки-грелки, которые могут согревать ступни около 4-х часов. Из верхней одежды оптимальным вариантом спасатели называют пуховик.



Необходимо придерживаться принципа многослойности: надеть несколько легких кофт вместо одной теплой. Это предупредит потливость, которая на морозе опасна. Если станет жарко, всегда можно снять одну из вещей. Из этих же соображений одежда должна быть полностью свободной.



Нужно также защищать открытые участки кожи: не забывать надевать перчатки, шарф и шапку. Если вам целый день придется провести на морозе, возьмите запасную одежду. Иногда достаточно сменить мокрую одежду на сухую, чтобы избежать переохлаждения.



Медики говорят, что пострадать от переохлаждения можно даже при плюсовой температуре. В частности, погодные условия с температурой ниже +7 градусов уже могут вызвать проблемы со здоровьем.



Такая погода опасна тем, что у человека выбрасывается большое количество гормонов - адреналина, гормонов надпочечников. Поэтому правильное питание тоже поможет бороться с переохлаждением. Медики советуют не выходить на мороз голодным. "Обязательно хорошо поешьте, лучше что-то высококалорийное. Замерзли – также съешьте что-нибудь. По возможности возьмите с собой термос с горячим кофе, чаем или супом", - подчеркивают медики.



На морозе медики советуют не пить много горячих напитков, так как от резких перепадов температуры в организме сосуды сужаются, и человек начинает мерзнуть.



Также специалисты рекомендуют за час до выхода на улицу нанести на руки и лицо питательный жирный крем, чтобы защитить кожу от мороза.



Еще одно простое правило: не переутомляйтесь. Уставший человек быстрее подвергается переохлаждению. Как правило, люди, почувствовав, что начинают замерзать, двигаются очень активно. Но это также не совсем разумно, так как энергия используется очень быстро, а силы надо восстанавливать. Поэтому медики советуют шевелиться, но не слишком интенсивно.



Когда температура за окном опускается ниже -15 градусов, очень важно незадолго до входа из дома перекусить чем-то теплым, выпить чашку горячего чая с имбирем (эта специя ускоряет кровообращение и согревает организм изнутри), сообщила врач Виктория Савицкая.



Если вам предстоит стоять на остановке в ожидании транспорта, постарайтесь спрятаться где-то под козырьком или за киоском, чтобы как можно меньше чувствовать ветер. Даже если вам холодно, постарайтесь не дрожать – так вы замерзаете еще быстрее, так как хватаете преждевременно «глоток» холодного воздуха, до того, как успели выдохнуть.



Выходя из дома на морозный воздух, не делайте сразу глубокий вдох! Резкий поток холодного воздуха может спровоцировать рефлекторный спазм бронхов. А для сердечников такая оплошность чревата коронароспазмом, который, в свою очередь, часто сопровождается сердечным приступом.



Вдыхайте только носом, закройте плотно рот, а лучше спрячьте губы за плотным шарфом. При этом не стойте на месте – шагайте взад-вперед, чтобы усилить кровообращение в конечностях.



Если на морозе или на ветру у вас слезятся глаза, за 10-15 минут до выхода на мороз закапайте в глаза антигистаминные капли. Не лишним будет также приобрести шапку с козырьком, и нацепить сверху капюшон – чтобы защитить глаза от ветра.



Когда похода резко меняется, важно избегать любых перегрузок, как физических, так и эмоциональных.



Поскольку у каждого из нас свои «болевые точки», то заранее запаситесь всеми необходимыми вам медикаментами, но не нарушайте рекомендации врача при их приеме. Еще лучше купить в аптеке травяные чаи и сборы и начинать пить их не дожидаясь мигреней, болей в суставах и так далее. Не забывайте также про успокаивающие сборы и для повышения иммунитета.



«Ограничьте себя от всех стрессовых факторов хотя бы на несколько дней, не смотрите фильмы ужасов, не прыгайте с парашютом, не общайтесь с неприятными людьми. Не ходите по распродажам, если расстраиваетесь из-за того, что не на все хватает денег и т. д. Если вы занимаетесь спортом, то тренировку в тренажерном зале или силовой фитнесс лучше заменить йогой или зарядкой в комфортных домашних условиях. А вот совсем отказываться от физической загрузки не стоит. Во-первых, посильные упражнения улучшают тонус сосудов, во-вторых, они способствуют выработке эндорфина – гормона, который повышает настроение», - говорят врачи.



Поможет также простой легкий массаж воротниковой зоны, который снимет тяжесть, также он эффективен при головных болях и головокружениях и прекрасно поднимает настроение.



Если вы склонны к резким перепадам артериального давления, найдите время несколько раз в течение дня отдыхать в горизонтальном положении, хотя бы минут по 10-15. И не забывайте о пользе контрастного душа, только без резких перепадов, а с постепенным снижением температуры воды.