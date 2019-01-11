Оккупанты провели в Крыму обыски в домах

11.01.2019 15:02

Сегодня в незаконно аннексированном Крыму прошли обыски в домах трех крымских татар, во время которых сотрудники полиции пытались найти запрещенные предметы и литературу. Как передает replyua.net, об этом идет речь в информации сообщества «Крымская солидарность» в Facebook.



«Согласно предварительным данным активистов, в Крыму в пгт Раздольное проходят следственные мероприятия в домах крымских татар Эрнеста Алиева и Сервера Бариева. Сервер Бариев - зубной техник. Эрнест Алиев – строитель», - отмечается в сообщении. Также уточняется, что у подозреваемых одно домовладение на две семьи.



Также известно, что во время обыска находились двое понятых, один из присутствующих на обыске назвал себя сотрудником МВД. Кроме того, было зачитано постановление, в котором речь шла о том, что «в данном месте собираются члены организации Хизб ут-Тахрир, запрещенной на территории РФ». В скором времени после окончания обысков у Алиева и Бариева поступила информация о третьем обыске в доме крымского татарина Османа Османова.