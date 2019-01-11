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Порошенко сообщил важнейшую информацию для существования Украины
Назло кремлевским преступникам и всем недоброжелателям украинское государство не только продолжает жить, но и уверенно набирает обороты во всех сферах своей жизнедеятельности, в том числе и в экономической, о падении которой так много говорили злопыхатели.
Президент Украины Петр Порошенко на своей официальной странице в социальной сети Facebook заявил, что всего 4 года назад государство находилось на грани дефолта, сообщает "Диалог.UA".
Однако теперь, как отметил Порошенко, Украина сумела совладать с катастрофой национального масштаба и обеспечить стабилизацию макрофинансовой составляющей, тем самым выйдя из зоны риска.
Вчера украинский президент Петр Порошенко сообщил о невероятно важной психологической победе Вооруженных сил Украины на Донбассе, благодаря которой танкисты российского агрессора больше не хотят выезжать на свои боевые позиции.
Также Порошенко на весь мир показал истинную мощь ВСУ, которая была достигнута в прошедшем году.
Источник: www.dialog.ua
Теги: политика, Украина, Донбасс, Порошенко
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- Украина увеличила импорт иностранных лекарств12:51
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