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Развяжет ли Путин Третью мировую войну: Кравчук озвучил резкий прогноз по агрессии РФ против Украины

11.01.2019 14:15
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Развяжет ли Путин Третью мировую войну: Кравчук озвучил резкий прогноз по агрессии РФ против Украины

Человечеству вряд ли грозит Третья мировая война, потому что власти Российской Федерации не решатся пойти на конфликт такого масштаба.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью рассказал журналистам о том, грозит ли человечеству масштабная Третья мировая война, передает "Диалог.UA".

По его мнению, тот факт, что в последнее время столь часто говорят об угрозе кровавой Третьей мировой войны, не говорит о большой вероятности такого сценария.  "Власти следует прекратить пугать народ. Я слышу это из высоких кабинетов", - отметил он, подчеркнув, что считает такую ситуацию маловероятной.

Также экс-президент отметил, что страна-агрессора Россия и раньше стягивала войска к границам Украины, но ранее этот факт никого так не настораживал.

"Недавно читал выступление кого-то из СНБО, что, мол, Третья мировая война неизбежна. Неужели кому-то так хочется воевать?" - добавил Кравчук, полагая, что власти РФ и лично Владимир Путин не решатся на конфликт такого масштаба.

Источник:  www.dialog.ua



Теги: Донбасс, Путин, война, агрессия, Кравчук
 
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