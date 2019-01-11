Развяжет ли Путин Третью мировую войну: Кравчук озвучил резкий прогноз по агрессии РФ против Украины

11.01.2019 14:15

Человечеству вряд ли грозит Третья мировая война, потому что власти Российской Федерации не решатся пойти на конфликт такого масштаба.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью рассказал журналистам о том, грозит ли человечеству масштабная Третья мировая война, передает "Диалог.UA".

По его мнению, тот факт, что в последнее время столь часто говорят об угрозе кровавой Третьей мировой войны, не говорит о большой вероятности такого сценария. "Власти следует прекратить пугать народ. Я слышу это из высоких кабинетов", - отметил он, подчеркнув, что считает такую ситуацию маловероятной.

Также экс-президент отметил, что страна-агрессора Россия и раньше стягивала войска к границам Украины, но ранее этот факт никого так не настораживал.

"Недавно читал выступление кого-то из СНБО, что, мол, Третья мировая война неизбежна. Неужели кому-то так хочется воевать?" - добавил Кравчук, полагая, что власти РФ и лично Владимир Путин не решатся на конфликт такого масштаба.



Источник: www.dialog.ua