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В «ЛНР» безнадежно испорчено более 400 тонн пшеницы

11.01.2019 07:17
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В «ЛНР» безнадежно испорчено более 400 тонн пшеницы

На временно неподконтрольной территории Луганской области из-за неправильного хранения испорчено более 400 тонн зерна. Об этом сообщили в пресс-службе «МВД ЛНР».

В так называемом «ведомстве» рассказали, что должностные лица одного из «государственных унитарных предприятий» проявили халатность и не обеспечили должные условия хранения продовольственной пшеницы.

«Это привело к массовому заражению вредителями пшеницы в количестве 432 679 кг», — говорится в сообщении.

Нанесенный «республике» ущерб оценен на сумму более 3 млн 656 тыс. руб. (1 млн 505 тыс. грн по местному курсу). «Власти ЛНР» возбудили уголовное дело, ведется следствие.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, пшеница, ЛНР
 
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