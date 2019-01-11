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Военное положение: Порошенко сделал заявление
Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде оптимизировать проведение процедур закупок товаров, работ и услуг в более сжатые сроки для обеспечения нужд обороны во время действия правового режима военного положения. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Так, соответствующий проект закона №9460 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об особенностях процедуры публичных закупок во время действия правового режима военного положения" глава государства внес в ВР 3 января.
Документом предлагается определить, что для обеспечения потребностей обороны во время действия правового режима военного положения в Украине или в отдельных ее местностях могут быть изменены существенные условия договора о закупке товаров и услуг для обороны, а именно: объем закупки, сумма договора, срок действия договора и выполнения обязательств по передаче товара, выполнения работ, оказания услуг.
Отмечается, что заказчик вправе заключить договор о закупке в срок не ранее чем через один рабочий день и не позднее чем через семь рабочих дней со дня опубликования на веб-портале уполномоченного органа уведомления о намерении заключить договор о закупке. В случае же неподписания участником, который стал победителем переговорной процедуры закупки, соответствующего договора в определенные этим законом сроки заказчик отменяет такую переговорную процедуру.
"Изменения направлены на оптимизацию и совершенствование проведения процедур закупок товаров, работ и услуг в более сжатые сроки для обеспечения нужд обороны во время действия правового режима военного положения и внесение при необходимости изменений в существенные условий договоров в части увеличения объема суммы договора, продления срока его действия, а также срока выполнения обязательств по договору", - говорится в пояснительной записке.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, военное положение, Порошенко
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